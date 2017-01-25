Минобороны завершит строительство самого северного аэродрома в 2017 году

Минобороны РФ заявило, что строительство военного аэродрома «Нагурское» на острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) завершится в этом году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас уже выполнена расчистка площадки, ведется устройство временных дорог. Продолжаются работы по строительству взлетно-посадочной полосы, здания пункта управления инженерно-авиационной службой и авиационно-технической эксплуатационной части, инженерных коммуникаций, дорог и других необходимых объектов для функционирования аэродрома.

После завершения всех работ аэродром сможет круглогодично принимать большинство типов военно-транспортных самолетов.

Всего в рамках Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года в российской Арктике будет построено более 100 объектов, в том числе - административно-жилой комплекс «Арктический трилистник», который является единственным в мире объектом капитального строительства, возводимым на 80-м градусе северной широты, а также аэродром в поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля).