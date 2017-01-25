«Адмирала Кузнецова» в Ла-Манше встретили шесть кораблей НАТО

Авианосец «Адмирал Кузнецов» и другие корабли ударной группы Северного флота идут в Ла-Манше в сопровождении шести кораблей НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Автоматической идентификационной системы кораблей.

Российская группировка направляется на бузу в Североморск из Средиземного моря, где она участвовала в российской операции в Сирии.

За российскими кораблями следуют британский фрегат «Сент-Олбанс», португальский «Бартоломеу Диаш», норвежский «Руаль Амундсен», патрульный корабль «Гронинген» из Нидерландов, британский десантный вертолетоносец «Оушен», а также вспомогательный немецкий корабль «Шпессарт».

В российской группе, помимо «Адмирала Кузнецова», идут крейсер «Петр Великий», эсминец «Александр Шабалин», танкер «Лена» и буксир «Николай Чикер».

«Адмирал Кузнецов» за время операции в Средиземном море потерял два истребителя — МиГ-29 и Су-33 упали в море при заходе на посадку из-за неисправности посадочного оборудования.

Пилоты катапультировались.