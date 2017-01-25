Управление МВД Захарченко расформировано

Управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, где до своего ареста служил полковник Дмитрий Захарченко, ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, соответствующий приказ вышел накануне.

По словам источника, ликвидация управления связана с реорганизацией главка, а вместо него создадут новую структуру с аналогичными функциями.

Как пояснил источник «Интерфаксу», на базе управления «Т» появится управление с литерой «Р» (от слова «ресурсы»). В новом управлении останется меньшая часть тех, кто работал с Захарченко. Большинство же сотрудников управления, которое насчитывает более 100 человек, вовсе не смогут работать в полиции, так как на них выданы характеристики компрометирующего характера.

Напомним, Захарченко задержали 8 сентября 2016 года, в отношении него было возбуждено дело по статьям о получении взятки размером 7 млн рублей, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования. В его квартире и автомобиле Acura сестры Захарченко нашли тайник с 8,5 млрд рублей в иностранной валюте. Их происхождение обвиняемый объяснить не смог.