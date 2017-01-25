Конгресс США рассмотрит запрет президенту первым наносить ядерный удар

Конгрессу США предстоит изучить законопроект о запрете президенту наносить ядерный удар без объявления войны. Об этом пишет Foreign Policy.

Его внесли сенатор-демократ Эдвард Марки и конгрессмен-республиканец Тед Лью. «Ядерная война серьезно угрожает человечеству. К настоящему моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов. К сожалению, оставляя возможность наносить превентивный удар в ходе конфликта, законодательство США наделяет его этим правом», — отметил Марки.

По мнению демократа, ситуация, которая сложилась в отношениях между США и другой ядерной державой (очевидно, речь идет о России -прим. «Полит.ру»), делает возможность непреднамеренной ядерной войны вполне реальной.

«Конгресс должен действовать, чтобы сохранить стабильность в мире, четко указав условия, при которых США могут стать первыми, кто наносит ядерный удар», — подчеркнул Лью.