Кремль отказался назвать Пинчука пророссийским кандидатом на Украине

Кремль заявил, что украинский бизнесмен Виктор Пинчук не является «прокремлевским кандидатом» в президенты Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, « это украинскому народу нужно определять, кто может, а кто не может быть президентом Украины».

В АП не смогли также ответить на вопрос о том, почему российские медиа стали так много писать о Пинчуке, заметив, что это нужно «спрашивать у этих СМИ».

Отметим, в декабре прошлого года Пинчук в статье Wall Street Journal заявил, что, если новые американские власти, а также пришедшие к власти европейские лидеры изменят политику в отношении России, то Украине придется приспасабливаться к новым реалиям и быть готовой к «болезненным компромиссам». В частности, бизнесмен считает, что стране придется отказаться от попыток вступить в ЕС членства в НАТО, а также принять результаты местных выборов в Донбассе.