Прибыль российских банков выросла за год в пять раз

За 2016 год российские банки увеличили прибыль в 4,8 раза по сравнению с предыдущим годом — со 192 млрд до 930 млрд рублей. Такие данные приводит ЦБ.

При этом в декабре 2016 года банки заработали 141 млрд рублей, что вдвое превышает результат за декабрь предыдущего года.

Активы банков за 2016 год уменьшились на 3,5% — до 80,063 трлн рублей.

Вклады частных лиц выросли на 4,2% — до 24,2 трлн рублей, средства на счетах юрлиц сократились на 10,1% — до 24,322 трлн рублей.

За прошлый год значительно — на 9,5% — сократился объем кредитов компаниям. Общий объем кредитования российской экономики (ссуды нефинансовым организациям и населению) в 2016 году снизился на 6,9%, составив 40,939 трлн рублей.