«Роскосмос» отозвал воронежские двигатели для «Протона»

«Роскосмос» отзывает все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М», произведенные на Воронежском механическом заводе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных топ-менеджеров предприятий космической промышленности.

По их данным, двигатели РД-0210/0211 (вторая ступень ракеты) и РД-0213/0214 (третья ступень) отзываются из-за проблем, вскрывшихся в ходе испытаний одного из двигателей второй ступени.

Тогда выяснилось, что вместо материалов с содержанием драгметаллов в двигателе использовались менее жаростойкие материалы.

На предприятии, пишет газета, сейчас работают сотрудники ФСБ, СКР и прокуратуры. Они выясняют, как замену материалов не заметили многочисленные контролеры качества.

Теперь все уже произведенные двигатели ВМЗ проверит НПО «Энергомаш».

Проверки, отмечает издание, скажутся на пусках «Протонов»: первый старт состоится не ранее лета 2017 года вместо февраля, как планировалось до этого.

20 января глава «Роскосмоса» провел совещание с руководителями отрасли, по итогам которого директор Воронежского механического завода Иван Коптев уволился.

В декабре «Роскосмос» провел расследование крушения «Прогресса» в конце 2016 года и пришел к выводу, что причиной аварии послужили нарушения технологии сборки двигателя на ВМЗ или попадание в него посторонних частиц.