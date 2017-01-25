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25 января 2017, 12:41
биология насекомые паразиты

Наездник заставляет жертву проложить ему путь на свободу

Euderus set
Euderus set
Andrew Forbes

Энтомологи обнаружили вид наездника, личинки которого не только питаются личинкой другого насекомого, но и управляют ее поведением.

Хозяином для этого вида служат личинки вида Bassettia pallida из семейства орехотворок (Cynipoidea) отряда перепончатокрылых. Орехотворки откладывают яйца в растения, где вокруг растущей личинки возникают особого вида наросты – галлы, служащие для ее защиты, пока личинка не закончит свое развитие и не прогрызет себе путь наружу. Bassettia pallida образует галлы на стеблях некоторых видов дубов.

Новый вид – Euderus set – относится к другому семейству перепончатокрылых, эвфлоридам (Eulophidae), представители которого откладывают яйца в личинок других насекомых. В данном случае мишенью служат галлы Bassettia pallida с их личинками. Ученые заметили, что, завершая свое развитие, Euderus set заставляет личинку прогрызть стенку своей камеры и высунуть голову наружу. После чего взрослый наездник может с легкостью покинуть место, где прошла его личиночная стадия. Отмечено, что в тех случаях, когда этого не происходит, например, если личинка Bassettia pallida погибла раньше и наездник вынужден выбираться самостоятельно, наездники в три раза чаще гибнут, так и не сумев покинуть галл. В дальнейших исследованиях ученые намерены выяснить, как именно осуществляется влияние наездника на поведение личинки.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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