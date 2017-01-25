Вид краба назван в честь Гарри Поттера и профессора Снейпа

Описанный недавно вид краба получил название Harryplax severus, поскольку биологи сочли нужным посвятить его Гарри Конли, добывшему экземпляры нового вида, а также двум персонажам книг Джоан Роулинг: Гарри Поттеру и профессору Северусу Снейпу.

Гарри Конли, уволившись со службы вооруженных силах США, жил на тихоокеанском острове Гуам, посвящая свободное время поискам морских животных. В 1998 году он обнаружил небольших крабов размером 7,9 на 5,6 мм, когда разрыл коралловый песок на побережье во время отлива. В 2001 году ему попался еще один экземпляр данного вида. Но на следующий год Конли был застрелен одним из местных жителей в ходе ссоры. Собранные им коллекции были переданы биологу Густаву Полэю из Музея естественной истории Флорида. Поскольку Полэй специализируется на изучении моллюсков, он передал образцы ракообразных животных Петеру Ыну (Peter Ng) – специалисту по крабам из Национального университета Сингапура. Он совместно с коллегой Хосе Мендосой (Jose Christopher E. Mendoza) и обнаружил, что крабы представляют собой новый вид.

Ученые решили увековечить в названии краба имя Гарри Конли, работа которого, по их мнению, «значительно продвинула морскую биологию». При этом они полагают, что таланты Конли в поисках редких и интересных животных вполне можно сопоставить с чудесными способностями мальчика-волшебника Гарри Поттера. Петер Ын, который был лично знаком с Конли, уверен, что такое сравнение ему бы понравилось.

Видовое название краба severus в переводе означает «суровый». По словам ученых, это указывает на тяжелый труд Конли в процессе поиска животных. Но также это напоминание о профессоре Северусе Снейпе, «из-за его способности хранить один из самых важных секретов книги, подобно тому, как данный новый вид оставался в тайне в течение целых двадцати лет после того, как был впервые собран».

Harryplax severus обитает на большой глубине, он адаптировался к среде обитания, обзаведясь хорошо развитыми усиками и длинными тонкими ногами. По мнению исследователей, он относится к семейству Christmaplacidae. В таком случае Harryplax severus становится вторым известным видом данного семейства и первым, обитающим в Тихом океане.

Описание вида Harryplax severus опубликовано в электронном научном журнале ZooKeys.