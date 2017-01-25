В США к Грефу и Сбербанку подан иск о рейдерском захвате

Компания PPF Management из штата Делавэр обратилась с иском в суд Южного округа Нью-Йорка, ответчиками по которому стали Сбербанк, его председатель правления, «Сбербанк капитал» и его генеральный директор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его президент Олег Греф, а также совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков. Об этом пишут «Ведомости».

Истец требует от ответчиков 500 млн долларов материального и 250 млн долларов морального ущерба в связи с ситуацией, сложившейся вокруг российского предприятия по добыче щебня «Павловскгранит». Им владел Сергей Пойманов. Предприятие брало кредиты у Сбербанка, но не сумело погасить долги. Сначала Пойманов пытался оспорить это в российских судах, но потом переуступил свои требования PPF Management.



По мнению истца, ответчики организовали сговор с целью рейдерского захвата «Павловскгранита». В иске указано, что в 2008 году Сбербанк выдал кредит на 5,1 млрд рублей Пойманову на покупку им доли партнера, и тогда банк оценивал предприятие в 13,4 млрд рублей, заказав данные у «НЭО Центра». Когда в 2009 году компания Пойманова не смогла обслуживать долг, Сбербанк предложил рефинансировать его по ставке 14,9%, продав при этом 51% «Павловскгранита» «Сбербанк капиталу» за 1 млн рублей. Пойманов отказался, а Сбербанк потребовал погасить оставшуюся часть долга — 4,5 млрд рублей. Позднее, в 2010 году урегулировать претензии Пойманову предлагал Жуков, он выступил с предложением объединить активы с ННК, но тот снова ответил отказом. Право требовать долг передали в «Сбербанк капитал», а последний продал доли в «Павловскграните» с молотка.

Истец указывает, что в тот момент против Пойманова была организована «кампания травли и запугивания», кроме того, против бизнесмена было возбуждено несколько административных и уголовных дел.

Как отметил источник, близкий к Сбербанку, Пойманов получил кредит под личное поручительство, а впоследствии попытался оспорить этот договор. При этом банк действовал по стандартной процедуре и ничего не нарушал.