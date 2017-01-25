Реальные доходы россиян упали за год почти на 6%

Реальные доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные (.pdf) приводит Росстат.

В 2015 году падение доходов составило 3,2%. В 2014 году — 0,7%.

Речь идет о реальных располагаемых денежных доходах — то есть доходах, из которых вычли обязательные платежи и скорректировали оставшуюся сумму на индекс потребительских цен.

В номинальном выражении, в среднем, россиянин в 2016 году получал 30 775 рублей в месяц. Средняя начисленная зарплата составила 36 703 рубля в месяц.

В реальном выражении она увеличилась за 2016 год на 0,6%, в номинальном — на 7,7%.