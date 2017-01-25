Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене

С начала декабря 2016 года в московском СИЗО «Лефортово» под арестом находится глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Такую информацию сообщил «Коммерсанту» источник в ФСБ и подтвердили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Там отметили, что расследование «ведется в отношении частного лица» и не имеет отношения к компании.

Одновременно со Стояновым, по данным источника, по тому же делу был арестован руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов.

Речь, как пишет газета, идет о расследовании связей Центра информационной безопасности ФСБ с компаниями, проводящими экспертизы по киберпреступлениям.

Как сообщили источники, дело ведется по статье о госизмене. Следователи проверяют получение сотрудником центра денег от одной из иностранных организаций. Посредником сделки, знает источник издания, выступил сотрудник «некой российской компании в сфере информационной безопасности».