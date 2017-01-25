Трамп решил возродить «секретные тюрьмы» ЦРУ

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект указа, который позволяет ЦРУ вновь открыть за рубежом тюрьмы для содержания подозреваемых в терроризме. Об этом пишет The New York Times, публикуя проект документа с редакторскими правками.

«Секретные тюрьмы» для подозреваемых в терроризме были закрыты при предыдущем президенте США Бараке Обаме. За исключением тюрьмы на американской базе Гуантанамо, где все еще содержится 41 человек.

Зарубежные тюрьмы США прославились из-за сообщений о пытках заключенных. Также в них годами сидели люди, которым не предъявлялось никаких официальных обвинений.

Проект указа Трампа также предполагает отмену директивы Обамы о доступе сотрудников «Красного креста» ко всем подозреваемым в терроризме на территории США.