Министр обороны Великобритании назвал «Адмирала Кузнецова» «кораблем позора»

Глава британского Минобороны Майкл Фэллон прокомментировал поход российских кораблей ВМФ к берегам Сирии. Авианосец «Адмирал Кузнецов» Фэллон назвал «кораблем позора», пишет Daily Mail.

«Адмирал Кузнецов» вместе с крейсером «Петр Великий», эсминцем «Александр Шабалин», танкером «Лена» и буксиром «Николай Чикер» возвращается на базу в Североморск.

У берегов Сирии эти корабли и суда участвовали в нанесении ударов по боевикам. Власти западных стран ранее не раз заявляли, что основная цель ударов — не боевики ИГ (запрещено в РФ), а группировки, противостоящие сирийскому правительству в гражданской войне.

В Москве говорили об ударах по ИГ и союзникам террористов.

«Мы будет внимательно следить за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его увиливания в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа», — отметил глава Минобороны.

Сегодня «Адмирал Кузнецов» и остальные российские корабли вошли в Северное море. В Ла-Манше их сопровождали до шести кораблей стран НАТО.