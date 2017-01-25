Российская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку чемпионата Европы

Россиянка Ирина Старых выиграла индивидуальную гонку на 15 км на чемпионате Европы, сообщает Союза биатлонистов России.

Старых прибежала за 44 минуты 24,7 секунды, отстрелявшись без промахов на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла россиянка Светлана Слепцова (отставание на 1 минуту 3,8 секунды; 1 промах).

На третьем — украинка Анастасия Меркушина (отставание на 1 минуту 5,0 секунды; один промах).

Чемпионат Европы проходит в польском городе Душники-Здруй по 31 января.