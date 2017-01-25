Кремль назвал «безусловным успехом» переговоры по Сирии в Астане

В администрации президента России Владимира Путина считают, что переговоры по Сирии в Астане были, «безусловно, успешными». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, это успех. Безусловно, обеспечена существенная поддержка женевского [переговорного] процесса», — отметил он.

В переговорах приняли участие представители сирийского правительства, вооруженных группировок, противостоящих ему, а также России, Турции и Ирана. На переговорах также присутствовал посол США в Казахстане.

По итогам переговоров 23-24 января Россия передала сирийской оппозиции вариант новой конституции Сирии.

Также была создана группа по контролю за перемирием.

В Кремле, отметил Песков, рассчитывают, что итоги встречи в Астане помогут возобновить и межсирийские переговоры в Женеве.

Говоря о возможности продолжения переговоров в Астане, он заявил, что это «вопрос целесообразности, которую будет диктовать ситуация».