Белый дом призвал оставить в покое младшего сына Трампа

Администрация США обратилась к общественности с просьбой оставить в покое сына президента Дональда Трампа, 10-летнего Бэррона. Заявление размещено на сайте Белого дома.

«По давней традиции детям президентов предоставляется возможность расти без того, чтобы им уделялось политическое внимание. Белый дом ожидает, что эта традиция продолжится. Благодарим вас за сотрудничество в этом вопросе», — отметили в американской администрации.

Поводом для такого обращения стала кампания, которая была развернута после того, как в интернете опубликовали запись с инаугурации Трампа. Пользователи сети, а также ряд СМИ высмеяли поведение сына нового президента США, который выглядел сонным, а также пытался играть со своим новорожденным племянником, сыном Иванки Трамп.