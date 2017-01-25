Порошенко заявил о попытке Путина подорвать доверие внутри ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет ослабить и разъединить Европейский союз. Такое заявление он сделал в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

По словам Порошенко, существование ЕС выгодно и Франции, и Германии, и Великобритании, хотя в стране и планируется Brexit, а также Финляндии.

«Россия направляет деятельность на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства», — считает украинский президент.

Порошенко отметил, что для него развал Евросоюза стал бы самой большой трагедией. «Говорят, что Путин назвал распад СССР стал самой большой трагедией 90-х годов. Для меня это был бы коллапс Евросоюза», —заключил он.