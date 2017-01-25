Ректор МГУ назвал вуз «кузницей олигархов»

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий считает, что его высшее учебное заведение находится на первом месте в России по показателю числа олигархов-выпускников и буквально является их «кузницей». Его слова приводит «Интерфакс».

Такое заявление Садовничий сделал на заседании попечительского совета МГУ 25 января под председательством президента России Владимира Путина.

В частности, ректор МГУ привел данные портала «Российское образование», согласно которым, МГУ стал лидером по числу выпускников в правлении крупнейших компаний России.

Кроме того, как напомнил Садовничий, вуз смог занять третье место после Стэнфорда и Оксфорда по критериям успешности выпускников в рейтинге QS.