Шойгу поручил укрепить армию на юге из-за границы с Украиной

Глава Минобороны Сергей Шойгу считает, что войска Южного военного округа нуждаются в укреплении в связи с обстановкой на юго-востоке Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», — отметил министр.

Шойгу привел данные, согласно которым, боевые возможности Южного военного округа увеличены за этот год на 10%. При наборе на прохождение контрактной службы особое внимание уделялось формированию армейского корпуса в Крыму и двух мотострелковых дивизий, что позволило довести их укомплектованность контрактниками до 98%, отметили в Минобороны.