Кремль призвал не приравнивать семейные конфликты к насилию

Кремль заявил, что семейные конфликты и насилие - это не одно и то же. Все обсуждения нашумевшего законопроекта о декриминализации побоев в семье в АП призвали перенести на площадку Госдумы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если вы почитаете законопроект, то вы обратите внимание на то, что за случаи рецидивов в нем подразумевается ответственность», - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «гипертрофирование, призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно».

Пресс-секретарь президента полагает, что ответственность за проявления насилия все же нужна, и должно быть некое юридическое регулирование, однако «отождествлять с семейным насилием незначительные проявления, наверное, тоже вряд ли возможно».

Отметим, ранее сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает перевод первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных