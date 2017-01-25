СМИ узнали о прослушке российского посла в США

Спецслужбы США регулярно прослушивают телефонные разговоры российского посла в США Сергея Кисляка. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на сотрудника разведки.

Источник отметил, что ФБР прослушало, в том числе, и разговор Кисляка с Майклом Флинном — советником на тот момент еще не вступившего в должность президента США Дональда Трампа. Разговор проходил в декабре 2016 года, когда администрация действовавшего президента США Барака Обамы выслала семьи 35 российских дипломатов и ввела санкции против российских спецслужб из-за подозрений в причастности к кибератакам на сервера Демократической партии незадолго до выборов.

По словам источника, прослушка разговора Кисляка с Флинном не выявила ничего подозрительного.

Собеседник телеканала также сообщил, что «формального расследования состоявшихся звонков не проводилось».

Ранее Трампа упрекали в связях с Россией из-за контактов Кисляка с Флинном на фоне ужесточения санкций.

В Кремле заявили, что не удивлены фактом прослушки.

«Вряд ли это можно считать новостью, и вряд ли это новость, которая вызывает наше удовлетворение», — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что раньше США, как выяснилось из публикаций в WikiLeaks, прослушивали «не только посла, но и глав государств — ФРГ, Франции, других европейских стран».

«Я уж не знаю как сейчас обстоят дела», — добавил пресс-секретарь.