Ювелирная компания «Яшма» признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ювелирную компанию «Яшма», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд отклонил ходатайство Сбербанка об отсрочке рассмотрения дела по существу и открыл в «Яшме» конкурсное производство.

В мае прошлого года по заявлению банка «ФК Открытие» в «Яшме» была введена процедура наблюдения, временным управляющим компании был назначен Кирилл Харитонов.

На заседании 25 января 2017 года суд заслушал отчет Харитонова о том, что восстановление платежеспособности «Яшмы» не представляется возможным, а имущества для начала банкротства достаточно.

Суд согласился с этими доводами.

В декабре 2016 года СКР возбудил дело против руководства ТПК «Яшма», подозревая менеджеров в неуплате на более 7 млрд рублей.