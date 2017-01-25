Марк Цукерберг отказался идти в президенты

Основатель и руководитель соцсети Facebook Марк Цукерберг открестился от планов избраться на пост президента США. Об этом он заявил в интервью BuzzFeed.

Версия о начале Цукербергом политической карьеры появилась в американских СМИ после того, как он пообещал на Новый год посетить в 2017 году 30 штатов, в которых еще не был.

В интервью предприниматель сообщил, что будет заниматься развитием Facebook и работой благотворительного фонда Chan Zuckerberg Initiative, созданного вместе с супругой Присциллой Чан.