ВВС России и Турции уничтожили три пункта управления ИГ в Сирии

В Сирии российская авиагруппа и самолеты ВВС Турции в ходе совместной воздушной операции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) уничтожили три пункта управления и узлов связи боевиков в районе Эль-Баба в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, от российских ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, из состава ВВС Турции — многоцелевые истребители F-16 и F-4», — отмечается в сообщении российского оборонного ведомства.

18 января РФ и Турция начали первую совместную воздушную операцию в Сирии против террористов. Ранее Минобороны РФ сообщило о подписании меморандума с генштабом Вооруженных сил Турции. Цель документа — «предотвращение инцидентов и обеспечение безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике» по борьбе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство»