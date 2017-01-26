26 января 2017, 13:35
МВД предотвратила теракты в Москве перед выборами в Госдуму
В Москве незадолго до выборов Госдуму, прошедших в сентябре 2016 года, была раскрыта группа, планировавшая теракты в городе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ГУ МВД по Москве Олега Баранова.
В террористическую группу, по информации Баранова, входили восемь человек. При этом он не стал раскрывать подробности.
Глава ГУ МВД по Москве также отметил, что эффективность выявления преступлений террористической направленности в столице в 2016 году выросла на 86 процентов по сравнению с предыдущим годом.
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