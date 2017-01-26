СМИ сообщили об аресте второго сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ

В уголовном деле сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности (ОУ ЦИБ) ФСБ России Сергея Михайлова есть третий подозреваемый. Об этом сообщил RNS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о еще одном сотруднике (ОУ ЦИБ) ФСБ РФ Дмитрии Докучаеве, который, по данным агентства, был арестован в декабре 2016 года. Его знакомый подтвердил информацию об аресте. Другой его знакомый сообщил RNS, что не видел Докучаева с конца ноября.

Агентство выяснило, что Дмитрий Александрович Докучаев занимал должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ОУ ЦИБ) ФСБ России. В Центре общественных связей ФСБ России на запрос RNS подтвердить эту информацию пока не ответили.

25 января «Коммерсантъ» сообщил об аресте в декабре 2016 года сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова. Арест был произведен в рамках уголовного дела по ст. 275 «Государственная измена». В пресс-службе «Лаборатории Касперского» арест Стоянова подтвердили, отметив, что расследование «ведется в отношении частного лица» и не имеет отношения к компании.