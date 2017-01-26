Стрелки Часов Судного дня передвинули вперед из-за Трампа

Стрелки Часов Судного дня, проекта журнала The Bulletin of Atomic Scientists, передвинули вперед из-за заявлений нового президента США Дональда Трампа. Теперь хронометр показывает 23:57:30 - +30 секунд. «Часом Х» считается 00:00:00.

Соответствующее решение было принято после оценки возможных последствий заявлений Трампа о необходимости усилить ядерный потенциал США и критических высказываний о климатических изменениях. Кроме того, отмечается рост националистических настроений в мире.

Проект Часы Судного дня появился в 1947 году, тогда он основывался на потенциальной угрозе ядерной войны. С течением времени в The Bulletin of Atomic Scientists стали учитывать уровень технологического прогресса, способного привести к глобальным катаклизмам, и негативные климатические изменения.