Россия стала лидером по числу вынесенных ЕСПЧ постановлений

В 2016 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес в отношении России 228 постановлений. Это следует материалов на сайте суда.

В свою очередь, согласно данным проекта РосЕвроСуд, в 2015 году ЕСПЧ вынес 116 постановлений, касающихся России. На втором месте оказалась Турция с 88 вынесенными постановлениями. На третьем месте — Украина с 73 решениями.

В очереди на рассмотрение судом находится 7821 жалоба против России. Из них 3613 жалоб коммуницированы, еще 3181 жалоба зарегистрирована, но остается без движения, 549 жалоб находятся на рассмотрении единоличного судьи.

РосЕвроСуд также отмечает, что меньше всего постановлений ЕСПЧ против России в последний раз было вынесено в 2004 году — 8 тысяч. До 2012 года это число росло, затем начало снижаться.

Ранее, 17 января, Россия проиграла в Европейском суде дело о запрете усыновления в США.