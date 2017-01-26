В РПЦ напомнили критикам передачи Исаакия о «позорной» выставке Фабра

В Петербургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) раскритиковали призыв директора Эрмитажа Михаила Пиотровского не передавать церкви Исаакиевский собор, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александра Пелина.

Источник заявил, что Пиотровскому стоит озаботиться историческими традициями самого Эрмитажа и «не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра».

Александр Пелин также выразил сожаление, что «такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора». Представитель РПЦ назвал сохранение за собором музейного статуса «кощунством и продолжением традиции атеизма».

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Александр Кобринский обратились в Василеостровский районный суд с иском против городской администрации о признании незаконной передачи Исаакиевского собора РПЦ. Созаявителями по иску выступают еще 18 человек, заинтересованными сторонами названы РПЦ, музей «Исаакиевский собор» и комитет мэрии Санкт-Петербурга по культуре.