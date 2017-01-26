Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров

Сайт Национальной гвардии РФ (Росгвардии) подвергся массированной кибератаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

В релизе отмечается, что атака была совершена 25 января около 17 часов мск. Было установлено, что «сайт подвергся массированной DDoS-атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом».

В ночь на 26 января специалисты выявили и заблокировали 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака, причем в дальнейшем количество атаковавших сайт уникальных IP-адресов выросло до 7,8 тысячи.

Начальник главного управления связи Росгвардии генерал-майор Алексей Беляков рассказал, что проводятся «контрмероприятия по отражению DDoS-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование».