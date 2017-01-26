IKEA объявила о снижении цен в России

Нидерландская мебельная компания IKEA решила снизить цены в своих российских магазинах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора сети в РФ Вальтера Каднара.

О снижении цен компания IKEA официально объявит 26 января.

По словам Вальтера Каднара, примерно 20 процентов ассортимента (около 1,8 тысячи видов товара) подешевеют на 15-20 процентов. При этом на некоторые товары цены снизятся на 40 процентов.

Как подчеркнул гендиректор сети, это является долгосрочной программой в России, а не промокампанией или распродажей. Каднар пояснил, что ключевым фактором, который позволил снизить цены, стал ввод в эксплуатацию пятой мебельной фабрики IKEA в России. Поэтому значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы, которые будут производиться на российском предприятии. На решение о снижении цен, по его словам, также повлиял относительно стабильный курс российского рубля.