Киев обвинил Reuters в искажении слов об участии в переговорах Путина и Трампа

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что заместитель главы ведомства Елена Зеркаль не высказывала опасений по поводу возможного отстранения Украины от переговоров российского и американского президентов, сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Reuters распространило сообщение со ссылкой на интервью Зеркаль о том, что в Киев высказывают опасения, что, преследуя цель сближения с Москвой, новый президент США Дональд Трамп может отстранить Украину от участия в обсуждении ситуации в Донбассе.

Однако Беца заявила: «Слова, на которые обратили внимание, были выводами, сделанными журналистами Reuters».

Слова Зеркаль, по мнению представителя МИД Украины, следует понимать таким образом: «Любые переговоры по Украине, включая Крым и Донбасс, должны происходить с нашим участием».