Патриарх Кирилл призвал запретить микрокредиты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом к Госдуме запретить деятельность микрофинансовых организаций в России, сообщает «Интерфакс».

Предстоятель РПЦ заявил: «Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении».

Патриарх Кирилл отметил, что нередко микрокредиты выдают людям, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью: «Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества. Подобные "бизнесмены" не могут названы иначе, чем мироедами, своей жадностью подрывающие идею общественной справедливости».

Кроме того, патриарх рассказал, что познакомился в Индии с опытом поддержки малоимущих через систему кредитования: «Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных - без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200-300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать».

Напомним, с 1 января 2017 года в России вступили в силу поправки в законодательство, ограничивающие суммы процентов и других обязательных платежей по микрозаймам сроком до одного года. Отныне размер процентов, которые начисляются по кредиту, не может превышать сумму самого кредита более чем в три раза. Начислять штрафы и пени микрофинансовые организации теперь могут только на непогашенную часть суммы основного долга.