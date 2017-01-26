Клименко допустил ограничение интернета в России

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что единственный способ обеспечить информационную безопасность в России – ограничение пользования интернетом, сообщает «Интерфакс».

Клименко привел в пример опыт Китая: «Путь один – это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет».

Советник президента с недоумением прокомментировал сложившуюся практику, при которой работающие на территории РФ иностранные компании не отвечают на запросы российских правоохранительных органов: «Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов они не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в WhatsApp и попросить отключить шифрование».