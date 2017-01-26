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26 января 2017, 19:44
интернет Китай Россия

Интернет-омбудсмен назвал катастрофой возможное ограничение рунета

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев
wikipedia.org

Омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей при осуществлении регулирования, контроля функционирования и развития интернета Дмитрий Мариничев прокомментировал заявление советника президента РФ Германа Клименко относительно ограничения интернета в России как способа обеспечения кибербезопасности, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Клименко привел в пример опыт Китая: «Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет».

Мариничев назвал допущение Клименко катастрофой: «Во-первых, я категорический противник. Во-вторых, бороться с технологиями в таком ключе – это, конечно, ни о чем. Это контртренд, который не приведет ни к какому решению, а наоборот. Потому что в этом случае нужно будет начать бороться со своими гражданами».

По мнению Мариничева, невозможность ограничения интернета в России очевидна: «По учебнику Макиавелли мы прекрасно знаем, что город, который жил вольной жизнью, невозможно заставить жить невольной. Его можно только разрушить или уничтожить. И все равно память о свободе будет жить в народе вечно».

Что касается темы кибербезопасности, омбудсмен призвал не решать за людей, что для них опасно, а что – нет: «И какое знание является опасным? Например, знание о том, что человек произошел от обезьяны - опасное знание для граждан нашей страны? А представьте, что кто-то решает за вас, что это опасно. О чем это говорит? О том, что мы переходим фактически в зону догм и определений, а это неверно, это не приводит к технологическому развитию. Это консервирует и делает мышление отсталым. Поэтому как можно за это выступать? Никак нельзя».

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