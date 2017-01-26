Медведев потребовал пресекать антисемитские проявления на корню

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что антисемитские и националистические проявления в стране должны пресекаться на любом уровне, сообщает «Интерфакс».

В ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности в Москве в канун Международного дня памяти жертв Холокоста, установленного в день освобождения Освенцима Красной армией в 1945 году Медведев отметил: «В любой стране, в том числе и в нашей, антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться на корню на любом уровне».

При этом глава правительства назвал Россию сложной страной: «Мы должны дорожить ее спокойствием, уважительное отношение между людьми разных культур, разных вероисповеданий – это важнейшее условие существования и развития нашего многонационального государства».

Медведев призвал не забывать Холокост, чтобы не допустить повторения трагедии, поскольку в современном мире она может обрести еще более страшную форму: «И сегодня, к огромному сожалению, этническая религиозная ксенофобия принимает новую уродливую форму – терроризма, это такая же смертоносная идеология и то же самое маниакальное желание убивать и разрушать».