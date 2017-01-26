Китайцы построят три станции московского метро

Китайская корпорация CRCC построит три станции московского метро, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу стройкомплекса Москвы.

Руководство московской компании «Мосинжпроект» и ООО «Сиарсиси рус» (российское подразделение CRCC) подписали контракт на строительство трех станций Третьего пересадочного контура: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского».

Контракт подразумевает строительство как станционных комплексов, так и 4,6 км перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиков за станцией «Аминьевское шоссе».

Стоимость работ составит 22,98 млрд рублей. Срок завершения строительства – декабрь 2019 года.

По словам главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, это первый опыт привлечения иностранцев к строительству метрополитена не только в Москве, но и в России, пишет «Российская газета».