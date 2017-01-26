Захарова назвала проект сирийской Конституции «набором идей»

В российском МИДе заявили, что предложенный сирийской оппозиции проект Конституции представляет собой отправную точку для дискуссий, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, подготовленный российской стороной документ — «не фиксированная схема действий», а «набор идей». Она подчеркнула, что для достижения результата представители разных групп повстанцев должны вести между собой диалог и говорить, что приемлемо, а что нет.

Мария Захарова также подчеркнула, что «никакой реакции, кроме утечек», в российском МИДе на предложенный проект сирийской Конституции пока не получили.

В свою очередь, агентство «Интерфакс» отмечает, что Мария Захарова отказалась от комментариев в отношении отдельных положений российского проекта и не ответила на вопрос о продлении срока полномочий президента Сирии до семи лет. По ее словам, которые приводит агентство, «составляющих проекта» много и вычленять что-то одно неправильно. В Москве принципиально придерживаются позиции о необходимости существования единой, целостной и светской Сирии, а будет ли это «автономия, федерация или конфедерация» — решать сирийцам, пояснила представитель МИДа.

Ранее стало известно, что оппозиция Сирии отклонила российский проект Конституции страны.