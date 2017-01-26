Путину доложили о начале испытаний истребителя МиГ-35

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе видеоконференции с российской самолетостроительной корпорацией «МиГ» доложили о начале летных испытаний нового многофункционального истребителя «МиГ-35», сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер поздравил всех с этим важным событием и отметил уникальность нового истребителя: «Новейший многофункциональный истребитель "МиГ-35" обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, оснащен самым современным вооружением, вы знаете это лучше меня, готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю».

Владимир Путин подчеркнул, что «МиГ-35» обладает хорошим экспортным потенциалом: «Более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина – "МиГ-29", и создана хорошая инфраструктура в этих странах для использования этого истребителя, есть подготовленные кадры. Но, разумеется, и промышленность, и все, что связано с эксплуатацией этих машин, – все должно быть готово для того, чтобы предложить нашим потенциальным партнерам максимально необходимые в современном мире услуги по обслуживанию этой техники».