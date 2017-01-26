Милонов предложил штрафовать за «русофобские мифы» в соцсетях

Депутат Госдумы из Петербурга Виталий Милонов предложил ввести штрафы за публикации в социальных сетях и СМИ, которые способствуют «раздуванию русофобских мифов». Соответствующий законопроект размещен на сайте Госдумы.

Штрафами предлагается наказывать авторов публичных выступлений, «направленных на ущемление человеческого достоинства, принижение значимости событий, имеющих особое историческое значение для становления и развития российской государственности, памятных дат, достижений науки и техники в Российской Федерации, а также оскорбление лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией». Также предлагается ввести штрафы за оскорбление памяти жертв терактов, репрессий и катастроф.

Сумма штрафов составит до 30 тысяч рублей для граждан, а юридических лиц предлагается наказывать на сумму до 1 млн рублей. Минимальный штраф предложено установить в размере 10 тысяч рублей.

Агентство «Интерфакс» уточняет, что пояснительной записке к законопроекту упомянут факт участившихся «громких публичных дискуссий, касающихся духовного наследия, истории, престижа России». Это, по мнению автора документа, провоцирует скепсис по отношению к «незыблемым» явлениям, что наносит ущерб репутации страны. Виталий Милонов подчеркнул, что действия, задевающие национальную гордость, не должны «прикрываться свободой слова».

«Данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия: раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создать барьеры на пути развития бизнеса», – цитирует агентство слова Милонова.

В декабре 2016 года Виталий Милонов призвал Генпрокуратуру РФ проверить интернет-издание «Медуза» на предмет пропаганды экстремизма и терроризма.