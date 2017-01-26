Президент Мексики отменил встречу с Дональдом Трампом

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которая была намечена на 31 января в Вашингтоне. Об этом мексиканский лидер написал в своем твиттере.

«Сегодня утром мы сообщили Белому дому, что меня не будет на рабочей встрече с президентом США, назначенной на будущий вторник», — сообщил Энрике Пенья Ньето.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что предпочтет отменить визит президента Мексики, если Мехико откажется финансировать строительство стены на границе между двумя странами.

Несколькими часами ранее в тот же день Энрике Пень Ньето выразил сожаление и осудил подписание американским лидером указа о строительстве стены на границе между двумя странами. «Я уже говорил об этом сотни раз: Мексика не будет платить ни за какую стену», — заявил он.

Дональд Трамп обещал возвести стену на мексиканской границе и заставить заплатить за нее Мехико еще во время своей избирательной кампании.