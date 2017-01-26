Кремль отказался обсуждать ношение хиджабов в школах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается подключаться к дискуссии вокруг ношения ученицами хиджабов в школах, сообщает РИА Новости.

Песков отметил: «Вы знаете, мы не хотели бы становиться стороной в этой дискуссии в настоящий момент. Это первое. А второе – действительно, существовали разные форматы подхода к этой теме. Вы знаете, что были и судебные варианты, если я не ошибаюсь, Ставропольский край, Мордовия. Тогда были соответствующие решения Верховного суда известные. Есть такой вариант, есть иные варианты, несудебные».

Напомним, ранее министр образования РФ Ольга Васильева критически высказалась по данному вопросу. В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал чиновнице не навязывать миллионам граждан свое личное мнение и заявил, что его дочери по-прежнему будут носить в школе хиджаб.