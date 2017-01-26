В Кремле рассказали об участии Путина в разбирательствах по делу Севастиди

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства «разбирается» с ситуацией Оксаны Севастиди, которую приговорили к семи годам лишения свободы за смс-сообщение о военной технике в городе перед войной в Грузии, сообщает Republic.

Песков пояснил: «Все необходимые запросы с просьбой разъяснить были направлены в соответствующие ведомства. Мы ожидаем разъяснений».

Напомним, в марте 2016 года Севастиди признали виновной в госизмене за несколько смс-сообщений, которые она отправила своему знакомому в Грузии перед войной с Абхазией в 2008 году. В частности, она написала, что видела в Сочи поезд с военной техникой, следовавший в сторону Абхазии.

В ходе большой пресс-конференции 23 декабря глава государства пообещал заняться ситуацией Севастиди, назвав вынесенный ей приговор странным и слишком жестким.