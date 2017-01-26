В правительстве Украины анонсировали план реинтеграции Крыма

Правительство Украины разрабатывает документ по реинтеграции Крыма. Об этом в интервью интернет-изданию «Украинская правда» заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Еще в середине января украинский кабмин утвердил план реинтеграции неподконтерольных Киеву территорий Донбасса. В частности, речь идет о предоставлении различных административных услуг на этой территории, дистанционном образовании в учебных заведениях, организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания.

«По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц», — пояснил Черныш.

Украинский министр уточнил, что в документе не будет говориться о возобновлении экономических связей Украины с Крымом.