«Ростех» сообщил о подготовке контрактов на поставки «плащей-невидимок» для армии

Российские производители «плащей-невидимок» для военной техники готовятся заключить первые контракты с заказчиками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») Арсения Брыкина.

«Сейчас идет процесс контрактации ГОЗа, поэтому мы ожидаем, что эти научно-технические разработки будут овеществлены в контрактах. У нас есть на это полная уверенность, основания и готовность выполнить взятые на себя обязательства», — цитирует агентство слова собеседника.

В свою очередь, гендиректор «Росэлектроники» Игорь Козлов пояснил, что «плащи-невидимки» из ферритового волокна, которые защищают объекты от обнаружения радарами, начали испытывать еще в сентябре 2016 года. По его словам, этот материал «позволяет снизить уровень электромагнитного поля конкретного образца военной техники» до определенного уровня. Это позволяет сделать «объекты на поле боя практически неразличимыми для высокоточного оружия».

Ресурс RNS добавляет в этой связи, что «Ростех» также предоставил Минобороны «невидимый» комплекс радиосвязи. Система Р-430 использует новый метод кодирования и «практически неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы противника».

В настоящее время аналогичными разработками занимаются в вооруженных силах Великобритании, США, Канады и Германии.