Резидент «Сколково» сделал интеграцию видеонаблюдения с кассами доступной

Компания Ivideon, резидент IT-кластера Фонда «Сколково», расширила функционал видеонаблюдения для бизнеса и выпустила обновление Ivideon Кассы, позволяющее просматривать события с касс и их видеозаписи при подключении кассовых систем iiko.

Выпущенное решение в первую очередь предназначено для автоматизации ресторанного бизнеса, поскольку среди клиентов Ivideon более 250 ресторанов, которые уже используют видеонаблюдение как инструмент обеспечения безопасности, оценки качества обслуживания и даже как средство привлечения клиентов (например, у сети пиццерий “Додо Пицца”). При этом большинству ресторанов, баров или кафе интересно комплексное решение, автоматизирующее контроль работы заведения и объединяющее как видеонаблюдение, так и кассовую систему.

«Видеонаблюдение – неотъемлемая функция в современных магазинах, ресторанах и других местах обслуживания людей. С помощью видеонаблюдения осуществляется не только контроль за посетителями и персоналом, но и за кассовыми операциями. Вместе с тем для малого бизнеса, все имеющиеся на рынке системы интеграции видеонаблюдения с кассовыми операциями являются нерентабельными вследствие своей высокой стоимости», – описывает ситуацию на рынке Ольга Аврясова, проектный менеджер IT-кластера Фонда «Сколково».

Существующие решения интеграции с кассовыми аппаратами комментирует Николай Коваленко, менеджер продукта Ivideon Кассы: «Эти решения сложны и требуют больших вложений прямо на старте. Локальный сервер обойдется от 30 000 рублей, лицензия — от 10 000 рублей, плюс необходимо заложить средства на обслуживание системы и зарплату оператора, который будет отслеживать кассовые события и соотносить их с видео вручную».

«Достичь функционала, отвечающего самым высоким требованиям, но при этом не требующего серьезных материальных вложений со стороны клиента, стало возможным благодаря разрабатываемой резидентом Фонда «Сколково» системе облачного видеонаблюдения», – подчеркивает Ольга Аврясова. Так, для ресторанов с установленными кассовыми аппаратами с iiko потребуется только установка камеры, ежемесячная абонентская плата 990 рублей за лицензию iiko и от 150 рублей за сервис Ivideon для 1 камеры.

Экономия на внедрении и обслуживании всей системы достигается не только благодаря облачной архитектуре, но и в связи с тем, что кассовые события полностью интегрированы с видеорядом и отпадает необходимость в операторе, сводящем видео. Данные с кассовых терминалов передаются сначала на сервер iiko c установленным ПО Ivideon, потом — в облако Ivideon, где они синхронизируются с видеозаписями с камер. Все данные можно посмотреть из любого браузера в личном кабинете Ivideon. Посмотреть только видео кассового события можно через приложения для iOS или Android.

Следующий этап в разработке решения Ivideon Кассы — интеграция с кассами «Штрих-М» для ритейла и системами других производителей. На весну 2017 года запланирован второй релиз Ivideon Кассы, в котором появится автоматическое обнаружение нарушений: пользователь будет получать уведомления о потенциальном мошенничестве, которые можно будет просмотреть и в формате ежедневных/еженедельных отчетов.

Узнать больше о решении Ivideon Кассы можно по телефону 8 800 555 42 97.