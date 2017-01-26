Российская компания создает уникальную систему анализа микробиоты

Грант Фонда «Сколково» в размере 30 млн рублей пойдет на разработку первой в мире электронной системы анализа микробиоты кишечника человека. Созданием системы на стыке медицины и big data займется резидент Фонда компания «Кномикс», вошедшая в биомедицинский холдинг «Атлас».

Уникальная система будет включать в себя базу данных популяций бактерий, которые определяют метаболизм многих питательных веществ и витаминов, формируют иммунитет и противостоят заболеваниям, и непосредственно алгоритм анализа данных. В разрабатываемом инструменте заинтересованы врачи: система позволит точнее определять развитие различных заболеваний, а также бизнес – интегрированная информация о бактериях человека и об их влиянии на организм необходима для разработки эффективных решений в первую очередь в фармацевтике и пищевой промышленности. Система позволит создавать более таргетированные лекарства, а также продукты питания, поддерживающие микробиоту.

Наиболее активно технологии исследования микробиоты развиваются в Европе и США, где реализуются государственные программы, а также появляются частные компании, которые предлагают такие анализы врачам и пациентам. Так, например, в конце 2016 года проект uBiome, предлагающий персональное тестирование микробиоты кишечника, получил инвестиции раунда B в размере $15.5 млн.

Однако, по словам Кирилла Каем, Вице-Президента, Исполнительного директора кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково», сегодня на глобальном биомедицинском рынке нет решений, которые бы позволили собрать и проанализировать в одном месте всю информацию об исследованиях микробиоты, чтобы на выходе эти обширные данные могли бы использовать все – от пациентов и врачей до бизнеса.

Дмитрий Алексеев, генеральный директор компании «Кномикс» и директор по R&D биомедицинского холдинга «Атлас» подчеркивает, что предотвратить сложные заболевания и их последствия можно за счет изменения питания по результатам анализа бактерий в кишечнике. «Это, наверное, самый простой, но в то же время эффективный способ воздействия на здоровье», – считает Дмитрий Алексеев.

«Продукт команды на стыке big data и биомедицины будет крайне востребован как в России, так и по всему миру. Потенциальный объем только российского рынка в перспективе 5-7 лет составляет несколько миллиардов рублей. Важность разработок по данному направлению подчеркивает включение целого раздела по вопросам микробиоты в проект Федерального Закона "О биологической безопасности РФ''», – комментирует потенциал команды Кирилл Каем.

Основанная в 2014 году Компания «Кномикс» стала первым в России проектом, который занялся исследованием микробиоты кишечника. Ученые-микробиологи и биоинформатики компании смогли определить, какие конфигурации микробиоты являются оптимальными для россиян, и как воздействовать на бактерии, чтобы достигнуть баланса. «Кномикс» стала первой компанией, которая собрала экспертную команду, чтобы создать сервис, объединяющий данные, полученные о микробиоте в ходе тысячи тестов, ее влиянии на организм и развитие болезней, а также и привязывающий их к питанию и здоровью.

К 2018 году команда компании разработает рабочий прототип системы, включающий блоки по сбору, хранению и анализу данных, а также сам облачный сервис и алгоритм расчета возможных терапевтических эффектов. Планируется, что в системе будет постоянно обновляться информация о последних исследованиях популяций бактерий в кишечнике у людей по всему миру. Анализ данных секвенирования 16S рибосомальной РНК, определяющего бактериальный состав кишечника, будет давать информацию о воздействии препаратов и питания на микробиоту, что позволит предотвращать развитие заболеваний всего лишь за счет смены рациона питания.

Кроме того, компания должна будет провести тестирование системы с участием минимум 200 пациентов. Подобное исследование компания «Кномикс» уже успешно проводила совместно с биомедицинским холдингом «Атлас» в рамках первого в России краудфандингового проекта по персонализированному исследованию микробиома человека. Тогда участие в нем приняло около 300 человек.

Разработчики планируют предоставить доступ к системе для пользователей во всем мире в течение года.