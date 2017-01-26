На работу Госдумы в 2017 году предложено выделить 10 млрд рублей

Госдума на работу в 2017 году получит из федерального бюджета более 10 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект сметы, имеющейся в его распоряжении агентства.

Согласно документу, на обеспечение деятельности депутатов и их помощников предполагается выделить 4 миллиарда 846 миллионов рублей. В эту сумму также заложены взносы в фонд оплаты труда помощников депутатов Госдумы, которые работают в регионах.

На функционирование нижней палаты парламента предполагается выделить 5 миллиардов 82 миллиона рублей. На уплату взносов в бюджеты международных парламентских организаций в проекте сметы указана сумма 80,1 миллиона рублей.

«Интерфакс» отмечает, что указанная смета уже одобрена комитетом по бюджету и налогам, а также комитетом по регламенту Госдумы.

Ранее в четверг агентство РБК сообщило, что в нижней палате российского парламента разработали новую схему обеспечения депутатов транспортом во время поездок в регионы. В конце осенней парламентской сессии депутаты попросили президента РФ Владимира Путина в дополнение к обычно выделяемым в год 100-110 млн рублей выделить еще 215 млн рублей. РБК подсчитало, что если эта сумма будет одобрена, то при делении на 450 членов нижней палаты парламента ежегодные расходы на транспорт составят 700 тысяч рублей на человека.