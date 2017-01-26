Минкомсвязи нашло лазейку в госзакупках зарубежного софта

Министр коммуникаций и связи РФ Николай Никифоров собирался предложить правительству на заседании 26 января запретить российским госкомпаниям и органам власти обновлять лицензии на зарубежное программное обеспечение, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию доклада чиновника.

Как отмечается в справке к докладу, пробел в нормативно-правовой базе оставляет госзаказчикам лазейку для обхода постановления правительства об ограничениях государственных закупок программного обеспечения зарубежного производства: госзаказчики закупают «работы по созданию новых программных продуктов, основанных на иностранном ПО».

В Минкомсвязи полагают, что это лишает отечественных разработчиков и, соответственно, российскую экономику миллиардов недополученных доходов, серьезно затрудняя дальнейшее решение задачи имортозамещения софта. В связи с этим ведомство намерено предложить внести изменения в законодательство, которые ликвидируют указанный пробел.

Между тем, федеральные чиновники рассказали «Ведомостям», что доклад Никифорова исключен из повестки заседания 26 января. Пресс-секретарь председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила, что в повестке заседания нет вопроса об импортозамещении, однако он остается в повестке работы правительства и будет рассмотрен на следующих заседаниях.